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Открытие рынка земли невозможно из-за политики действующей власти, - нардеп

Новости » Политика    17.01.2019 - 17:21
Открытие рынка земли невозможно из-за политики действующей власти, - нардеп
Фото: Вадим Ивченко (РБК-Украина)

Ивченко заявил о необходимости прекратить теневой оборот земли

Открытие рынка земли возможно лишь при условии, что власть обеспечит крестьян бюджетной поддержкой, защитит право собственности и прекратит теневой оборот земли. Об этом во время брифинга в парламенте сказал народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте партии.

Как отмечается, Ивченко поприветствовал сегодняшнее решение Верховной рады, которая учла интересы украинцев и проголосовала за продление моратория на продажу сельскохозяйственной земли. По его словам, сейчас государство ничего не делает для того, чтобы ввести цивилизованные, европейские правила оборота земли.

"Статистика демонстрирует, что большинство крестьян не понимают, как можно открывать рынок земли, когда люди не в состоянии что-то купить. Они не понимают, почему аграрная политика сегодня направлена на крупные латифундии, почему две компании лишь получают ежегодно бюджетную поддержку, почему крестьяне получают минимальную арендную плату?", - сказал политик.

По его убеждению, сегодня нужно направить бюджетную поддержку именно тем, кто действительно в ней нуждается, через удешевление кредитов, стоимости покупки техники: "Чтобы вырастали мелкие и средние фермерские хозяйства, в частности семейные фермы".

Ивченко также добавил, что нужно прекратить теневой оборот земли, чтобы люди не продавали за бесценок свои участки. Только после решения всех этих вопросов, можем начинать диалог о ее обороте, заверил он.

"Вести этот диалог надо с точки зрения национальных интересов. Мы должны не потерять свой национальный клад, то, что украинцы получили от природы. Только тогда будет развиваться аграрный сектор, он будет многофункциональным, а не только сырьевым придатком", - сказал он.

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