Открытие КПВВ и освобождение пленных. Названы цели Украины на переговорах в Берлине

По словам Ермака, одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Отмечается, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

"Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и "имеет большую международную поддержку". Об этом свидетельствует, в частности, беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину.