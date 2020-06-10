Открытие КПВВ на Донбассе: боевики отказываются пропускать граждан

Боевики отказываются пропускать граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Ранее пропускные операции с украинской стороны возобновились на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службе Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

По его словам, возле пунктов пропуска боевиков установлены инженерные заграждения. Граждан никто не пропускает.

"На КПВВ "Марьинка" пропустили одного человека на транспортном средстве. Его уже было возвращено с временно оккупированной территории. На КПВВ "Станица Луганская" было пропущено на временно оккупированную территорию шесть граждан. Перед блокпостом незаконных вооруженных формирований установлены инженерные заграждения. К ним никто не проходит, сейчас они находятся там непосредственно перед блок-постом", - сказал Лизогуб.

Ранее РБК-Украина писало, что с 11:00 украинская сторона возобновила пропускные операции на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская".

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" ранее сообщали, что не будут открывать пункт пропуска со своей стороны.