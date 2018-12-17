Открытие IT-факультативов в 10-ти коммунальных школах Киева

Ярослава Бойко: "Сегодня мы открыли IT-факультативы в 10-ти коммунальных школах Киева и презентовали социальный проект "Не покупай — забери из приюта".

В эту субботу, сокоординатор инициативы Kyiv Smart City Ярослава Бойко, представила открытие IТ-факультативов в 10-ти коммунальных школах Киева и рассказала о социальном проекте "Не покупай — забери из приюта".

Инновационные решения ежедневно бросают вызов традиционной школьной программе. Именно поэтому мы постоянно улучшаем образовательные проекты для школьников и делаем IT-образование доступным для каждого уже сегодня.

15 декабря 2018 общественная инициатива Kyiv Smart City официально объявила об открытии образовательных филиалов Kyiv Smart City School на базе 10 государственных школ в разных районах столицы. Для реализации проекта были привлечены наиболее активные руководители учебных заведений, а также учителя информатики, которые стремятся сделать украинское образование инновационным. На школьных факультативах ученики будут изучать Scratch — язык программирования, который был разработан в Массачусетском технологическом институте для обучения детей основам кодирования.

К сотрудничеству привлечены следующие школы:

Деснянский район, средняя общеобразовательная школа № 275 им. Кравчука.

Дарницкий район, специализированная школа I-III ступеней № 255.

Днепровский район, средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 158.

Шевченковский район, средняя общеобразовательная школа № 175.

Соломенский район, специализированная школа № 71.

Шевченковский район, санаторная школа-интернат № 20.

Оболонский район, средняя общеобразовательная школа № 245.

Голосеевский район, специализированная школа I-III ступеней им. К. Гапоненко №110.

Подольский район, специализированная школа № 3.

Шевченковский район, специализированная школа № 61.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между ОО "СМАРТ СІТІ ХАБ" и директорами 10 столичных школ. Сокоординаторы инициативы Kyiv Smart City Юрий Назаров и Ярослава Бойко вручили директорам школ таблички о статусе партнера в популяризации доступного ІТ-образования для детей.

На мероприятии проходил мастер-класс для детей с программирования роботов mBot от руководителя проекта Technology Nation Kids и соорганизатора Академии кодирования — Кирилла Савченко.

Благодаря образовательным филиалам Kyiv Smart City School на базе государственных школ, в течение 2019-2020 годов мы планируем привлечь к нашим образовательным программам более 10 000 учеников вместе с родителями. Таким образом мы хотим воспитать новое smart-поколение, которое будет жить в умном городе и развивать его.

Ярослава Бойко также рассказала о социальном проекте "Не покупай — забери из приюта": "Мы запустили эту социальную кампанию, чтобы популяризировать среди общественности тему адопции и помочь котикам и собачкам в поиске нового дома и любящей семьи. Проект создан общественной инициативой Kyiv Smart City и киевской городской клиникой ветеринарной медицины. За 2018 год благодаря проекту нам удалось отдать в семьи 196 собак и 264 котика".

Анна Афендикова, телеведущая канала ICTV и участница социального проекта прокомментировала: "Делать добрые дела на самом деле очень просто, нужно просто иметь желание. Каждый может забрать котика или собачку из приюта домой бесплатно или взять их под опеку — приходить в клинику, лечить, кормить и играть. В клинике например сейчас уже насчитывается 576 опекунов. Сегодня 800 пушистиков мечтают встретить новый год дома. И именно вы можете им в этом помочь".

К социальному проекту, кроме Анны Афендиковой, уже присоединились известные украинские селебрити. Fashion-фотограф Соня Плакидюк, модель и певица Дарья Астафьева, художник-шоумен Ричард Горн, певица Виктория из группы НеАнгелы, а также певица INGRET снялись в социальной рекламе для рождественских и новогодних постеров.