ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Відкриття IT-факультативів в 10-ти комунальних школах Києва

Новини » Новини компаній    17.12.2018 - 14:34
Відкриття IT-факультативів в 10-ти комунальних школах Києва

Ярослава Бойко: “Сьогодні ми відкрили ІТ-факультативи у 10-ти комунальних школах Києва та презентували соціальний проект "Не купуй — забери з притулку".

Цієї суботи, співкоординаторка ініціативи Kyiv Smart City Ярослава Бойко, презентувала відкриття ІТ-факультативів у 10-ти комунальних школах Києва та розказала про соціальний проект "Не купуй — забери з притулку". 

Інноваційні рішення щодня кидають виклик традиційній шкільній програмі. Саме тому ми постійно покращуємо освітні проекти для школярів і робимо IT-освіту доступною для кожного вже сьогодні.

15 грудня 2018 міська ініціатива Kyiv Smart City офіційно оголосила про відкриття освітніх філій Kyiv Smart City School на базі 10 державних шкіл у різних районах столиці. Для реалізації проекту були залучені найактивніші керівники навчальних закладів та вчителі інформатики, які прагнуть зробити українську освіту інноваційною. На шкільних факультативах учні вивчатимуть Scratch — мову програмування, що була розроблена в Массачусетському технологічному інституті для навчання дітей основам кодування.

Відкриття IT-факультативів в 10-ти комунальних школах Києва

До співпраці залучені наступні школи:

  • Деснянський район, середня загальноосвітня школа № 275 ім. Кравчука.
  • Дарницький район, спеціалізована школа I-III ступенів № 255.
  • Дніпровський район, середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 158.
  • Шевченківський район, середня загальноосвітня школа № 175.
  • Солом’янський район, спеціалізована школа № 71.
  • Шевченківський район, санаторна школа-інтернат № 20.
  • Оболонський район, середня загальноосвітня школа № 245.
  • Голосіївський район, спеціалізована школа I-III ступенів ім. К. Гапоненка №110.
  • Подільський район, спеціалізована школа № 3.
  • Шевченківський район, спеціалізована школа № 61.

 

У рамках заходу було підписано меморандум про співпрацю між ГО “СМАРТ СІТІ ХАБ” і директорами 10 столичних шкіл. Співкоординатори ініціативи Kyiv Smart City Юрій Назаров та Ярослава Бойко вручили директорам шкіл таблички про статус школи-партнера у популяризації доступної ІТ-освіти для дітей.

 

На заході проходив майстер-клас для дітей із програмування роботів mBot від керівника проекту Technology Nation Kids і співорганізатора Академії КодуванняКирила Савченка.

 

Завдяки освітнім філіям Kyiv Smart City School на базі державних шкіл, упродовж 2019-2020 років ми плануємо залучити до наших освітніх програм понад 10 000 учнів разом із батьками. У такий спосіб ми прагнемо виховати нову smart-генерацію, що житиме у розумному місті та розвиватиме його.

 

Ярослава Бойко також розповіла про соціальний проект “Не купуй — забери”: “Ми запустили цю соціальну кампанію, щоб популяризувати серед громадськості тему адопції та допомогти бездомним тваринам у пошуках нового будинку і люблячої сім'ї. Проект створено міською ініціативою Kyiv Smart City та київською міською клінікою ветеринарної медицини. За 2018 рік завдяки проекту нам вдалося віддати в сім'ї 196 собак і 264 котики.”

 

Анна Афендікова, телеведуча каналу ICTV та учасниця соціального проекту зазначила: “Робити добрі справи насправді дуже просто, потрібно лише мати бажання. Кожен може забрати котика чи песика додому з притулку  безкоштовно або ж взяти улюбленця під опіку — приходити у клініку, лікувати, годувати і грати. У клініці зараз налічується 576 опікунів. Сьогодні 800 пухнастиків мріють зустріти новий рік вдома. І саме ви їм можете в цьому допомогти. ”

 

До соціального проекту, окрім Анни Афендікової, вже приєдналися відомі українські селебріті. Fashion-фотограф Соня Плакидюк, модель і співачка Дар'я Астаф'єва, художник-шоумен Річард Горн, співачка Вікторія з групи НеАнгели, а також співачка INGRET знялися в соціальній рекламі для різдвяних і новорічних постерів.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся