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Відкриття дитсадків: Кабмін прийме рішення про дату 20 травня

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 11:00
Відкриття дитсадків: Кабмін прийме рішення про дату 20 травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові правила роботи дитсадків в Україні, можливо, будуть готові вже у наступний понеділок

Кабінет міністрів України 20 травня прийме рамкове рішення по даті відкриття дошкільних дитячих установ, але робота дитсадків буде відновлена з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні. Про це заявила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу Україна 24.

Вона розповіла, що в даний час готуються методичні рекомендації щодо забезпечення безпеки в дошкільних дитячих установах.

"Необхідно підготувати самі установи. Там повинні бути і антисептики, і інші засоби... Ми розуміємо, що не зможемо збільшити площі установ дошкільної освіти, але ми зможемо впорядкувати процеси", - розповіла Мандзій.

В. о. міністра додала, що нові правила роботи дитсадків в Україні, можливо, будуть готові вже у наступний понеділок.

Нагадаємо, дитячі сади і школи Києва будуть виходити з карантину поетапно, але як раніше вже не буде. Принаймні у перший час. За шкільні парти діти сядуть, імовірно, вже 1 вересня. У столичному Департаменті освіти запропонували змінити час шкільного дзвінка, а дитсадкам - заборонити вхід для батьків.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України детский садКабінет Міністрів України
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