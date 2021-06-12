Открытие безвизового режима для Украины было авансом для движения в сторону реформ, - Рудык

Безвиз должен был стать для Украины весомой мотивацией для построения сильных институтов. Мотивацией для борьбы с коррупцией, имплементации судебной реформы и введения публичного декларирования, однако власть нивелирует и обесценивает этот аванс.

"Давайте реально посмотрим, как мы выполняем взятые на себя обязательства. Есть ли у нас судебная реформа? Нет! Уже два года ведется работа, но ее результатов совсем нет. Партия "Голос" неоднократно настаивала, что судебная реформа - первая и важнейшая реформа, которая должна состояться. Для того, чтобы в Украине наконец начали работать все системы, для того, чтобы у нас наконец появилась справедливость. Но нас до сих пор не слышат", - отметила нардеп.

Второе важное требование, которое стоит перед Украиной сегодня - публичное декларирование. На днях в Верховной раде был принят законопроект, направленный на "разрушение системы декларирования". Фракция "Голоса" обратилась к президенту с требованием ветировать законопроект о е-декларации.

Третье - это борьба с коррупцией, которой также нет. Имитация есть, а реальной борьбы нет, уверена Кира Рудык.

"Это все создает огромную дисгармонию. Мы как страна не имеем понимания, сохраним свой статус как европейцы, которые имеют возможность передвигаться свободно или нет. Это, конечно, огромная проблема правительства, которое должно было бы собраться и четко синхронизировано сказать: вот у нас есть план, вот план вакцинации, а вот план, каким образом мы будем выполнять наши обязательства перед международными партнерами", - добавила Рудык.

Именно поэтому, по ее словам, "Голос" разрабатывает план по сохранению и развитию реформ.

"План вакцинации и план получения паспортов вакцинации - это ответственность правительства. Однако никаких реальных шагов со стороны Кабмина сегодня не видно", - резюмирует она.