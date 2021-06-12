Відкриття безвізового режиму для України було авансом для руху в бік реформ, - Рудик

Безвіз мав стати для України вагомою мотивацією для побудови сильних інституцій. Мотивацією для боротьби з корупцією, імплементації судової реформи і запровадження публічного декларування, проте влада нівелює й знецінює цей аванс.

"Давайте реально подивимося, як ми виконуємо взяті на себе зобов'язання. Чи є у нас судова реформа? Ні! Вже два роки ведеться робота, але її результатів зовсім немає. Партія "Голос" неодноразово наполягала, що судова реформа - перша і найважливіша реформа, яка має відбутися. Для того, щоб в Україні нарешті почали працювати всі системи, для того, щоб у нас нарешті з’явилася справедливість. Але нас досі не чують", - зазначила нардеп.

Друга важлива вимога, котра стоїть перед Україною сьогодні - публічне декларування. Днями у Верховній раді був прийнятий законопроект, направлений на "руйнацію системи декларування". Фракція "Голосу" звернулася до президента з вимогою ветувати законопроект про е-декларації.

Третє - це боротьба з корупцією, якої також немає. Імітація є, а реальної боротьби немає, певна Кіра Рудик.

"Це все створює величезну дисгармонію. Ми як країна не маємо розуміння, чи збережемо свій статус як європейці, які мають можливість пересуватися вільно чи ні. Це, звичайно, величезна проблема уряду, який мав би зібратися і чітко синхронізовано сказати: отакий у нас є план, от план вакцинації, а от план, яким чином ми будемо виконувати наші зобов'язання перед міжнародними партнерами", - додала Рудик.

Саме тому, за її словами, "Голос" розробляє план зі збереження й розвитку реформ.

"План вакцинації і план отримання паспортів вакцинації - це відповідальність уряду. Проте жодних реальних кроків з боку Кабміну сьогодні не видно", - резюмує вона.