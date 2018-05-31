Открыта регистрация на IX Национальный Экспертный Форум Института Горшенина

IX Национальный Экспертный Форум Института Горшенина состоится 7 июня 2018 года в Киеве.

Ведущие эксперты, государственные деятели и руководители влиятельных международных организаций соберутся вместе на главной аналитической площадке страны для того, чтобы обсудить самые важные вопросы повестки дня в стране. В течение дня будут работать три дискуссионные панели:

«Формула безопасности Украина. Продолжение»

«Процесс реформ в Украине: институционализация»

«Цифровая повестка дня. Инновации как фактор развития»

Среди участников IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина: Арсен АВАКОВ, Министр внутренних дел украины; Мелинда Херинг, Атлантический Совет, редактор «Ukraine Alert»; Кнут Флекенштайн, депутат Европейского парламента; Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (2015-2016 гг.); Марсель Ретиг, Директор Представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине и Белоруси; Игорь Когут, Директор программы USAID РАДА, основатель Украинской школы политических студий, политический эксперт; Георг Цахман, эксперт Немецкой консультативной группы при правительстве Украины; Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации Президента Украины; Валерий Фищук, сопредседатель IT-комитета American Chamber of Commerce in Ukraine; Иван Миклош, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник Премьер-министра Украины; Петр Матияшек, руководитель проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах» и другие.

Регистрация для участия в форуме – по ссылке.

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