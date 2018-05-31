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Відкрито реєстрацію на IX Національний Експертний Форум Інституту Горшеніна

НовиниНовости компаний    31.05.2018 - 14:23

IX Національний Експертний Форум Інституту Горшеніна відбудеться 7 червня 2018 року у Києві.

Провідні експерти, державні діячі, дипломати та керівники впливових міжнародних організацій зберуться разом на головному аналітичному майданчику країни для того, аби обговорити найважливіші питання порядку денного у державі.  Протягом дня працюватимуть три дискусійні панелі:

«Формула безпеки України. Продовження»

«Процес реформ в Україні: інституціоналізація»

«Цифровий порядок денний. Інновації як фактор розвитку»

Серед учасників IX Національного Експертного Форуму Інституту Горшеніна: Арсен АВАКОВ, Міністр внутрішніх справ України; Мелінда Херінг, Атлантична Рада, редактор «Ukraine Alert»; Кнут Флекенштайн, депутат Європейського парламенту; Роман Безсмертний, колишній представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на сході України (2015-2016 рр.); Марсель Рьотіг, Директор Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі; Ігор Когут, Директор програми USAID РАДА, засновник Української школи політичних студій, політичний експерт; Георг Цахман, експерт Німецької консультативної групи при уряді України; Дмитро Шимків, заступник голови Адміністрації Президента України; Валерій ФІЩУК, співголова IT-комітету American Chamber of Commerce in Ukraine; Іван МІКЛОШ, голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ, головний економічний радник Прем'єр-міністра України; Петро Матіяшек, керівник проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» та інші.

Реєстрація для участі у форумі - за посиланням.

Акредитація ЗМІ: тел. ‎‎(044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua

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