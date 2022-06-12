Открыли путь для наступления ВСУ. Контрразведчики одним ударом очистили дорогу от мин

Контрразведчики с воздуха разминировали противотанковые мины, освободив путь для наступления ВСУ. Контрразведчикам хватило одного удара с дрона, чтобы уничтожить все мины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное советником министра МВД Антоном Геращенко в Telegram.
"Орки на скорую руку заминировали одну из дорог в Запорожской области противотанковыми минами, сохраняя за местом установки мин огневой контроль, делая их разминирование саперами - невозможным", - рассказал он.
По словам Геращенко, пилоты дрона точным ударом с воздуха, заставили сдетонировать все противотанковые мины, освободив таким образом для ВСУ дорогу для наступления.
Как сообщалось, в воскресенье утром, 12 июня, во временно оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва. В результате часть города осталась без света.
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