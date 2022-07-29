Откроются ли школы и вузы в Харькове и области: ответ ОВА

Школы

Он подчеркнул, приоритетом при подготовке к новому учебному году для всех нас является безопасность детей.



"Исходя в первую очередь от характера боевых действий и имеющихся на тот момент рисков и угроз для жизни и здоровья детей. Мы не имеем никакого права подвергать наших детей опасности", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, сейчас идет аудит помещений школ на наличие там укрытий и работы по обустройству этих укрытий.

Глава области отметил, что по состоянию на сейчас из 715 общеобразовательных школ области, уже 17 полностью разрушены обстрелами российских оккупантов, 200 помещений повреждены, а укрытия, отвечающие требованиям безопасности, имеются лишь в 64 школах.



"Но главная потенциальная опасность для наших детей даже не в том, что во многих школах еще во время проектирования не были предусмотрены укрытия, а в очень коротком времени подлета ракет, выпущенных с территории РФ. Ракета, запущенная в направлении Харькова из пригородов Белгорода, достигает областного центра за 30-40 секунд", - обращает внимание Синегубов.

То есть, как он объясняет, за это время физически сложно вывести всех детей из классов и разместить в укрытии.

"В наших школах проводились соответствующие тренировки, и практика показала, что на организованную эвакуацию учеников в укрытие тратили до 5 минут. Но повторюсь, окончательное решение о форме обучения будет принято ближе к 1 сентября", - говорит Синегубов.

Вузы

По словам главы области, все эти аспекты касаются и высшего и профессионального образования.

"Из 24 вузов, работающих в Харьковской области, помещение 21-го повреждено в результате обстрелов. В последнее время враг вполне сознательно бьет именно по учебным заведениям. Судя по всему, это один из способов для него терроризировать мирное население и посеять в нашем обществе страх и панику. Но оккупантам это не удастся, а мы в любом случае обеспечим возможность для наших детей получать образование", - отметил Синєгубов.

Что с документами

Однако, как говорит глава ОВА, важно, что дети, уехавшие за пределы области, могут перейти учиться в другие местные школы.

"Такой переход сейчас упростили. Ребенка обязаны взять на учебу даже, если из-за войны потеряны все документы, дневники, табеля, аттестаты и тому подобное. Для того, чтобы ребенка приняли учиться, нужно только заявление родителей, а все необходимые документы будут оформляться уже в новой школе во время учебы", - объясняет он.

Кроме того, так же упростили систему выдачи аттестатов по итогам 9 и 11 классов.

"Если ребенок с родителями уехал, то документ может получить любой другой родственник или другой человек при наличии заявления от родителей", - подчеркнул Синєгубов.



Итак, как добавил глава ОВА, несмотря на непростую ситуацию с боевыми действиями учебный год на подконтрольной территории области будет начат вовремя, а дети будут получать все необходимые им знания максимально безопасным для них способом.

Подробнее о том, как будет организован новый учебный год, читайте в материале РБК-Украина "Уроки под звуки сирены. Каким будет обучение в школах и вузах в Украине".