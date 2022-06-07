Откровенная ложь. МИД отреагировал на якобы готовность России остановиться в марте

Отметим, сегодня российское издание "Известия" опубликовало материал, в котором утверждает, что Москва якобы была готова остановить войну еще в марте во время переговоров делегаций в Анталье (Турция). В частности, президент Владимир Путин якобы был готов согласиться на нейтральный статус Украины с нераспространением западных гарантий на оккупированные Крым и Донбасс, но официальный Киев отозвал предложение.

"Откровенная ложь. В марте в Анталии встречались Дмитрий Кулеба и (министр иностранных дел РФ, - ред.) Лавров. Единственным вопросом, который поднимал украинский министр на этой встрече, было открытие гуманитарных коридоров для эвакуации из Мариуполя. Но тогда Лавров признался, что не имел полномочий обсуждать ни этот вопрос, ни какой-либо другой вопрос прекращения российско-украинской войны", - подчеркнул Николенко.

По его словам, российская пропаганда готовит основу для дальнейшей аннексии захваченных районов Херсонской и Запорожской областей.

"Для некоторых западных деятелей, которые до сих пор верят в диалог с Путиным, должно наконец-то стать понятным: Россия не заинтересована в переговорах. Россия не желает мира. Россия стремится уничтожить украинцев", - отметил Николенко.

Он добавил, что Путина не остановят заигрывания.

"Его остановят РСЗО и другое тяжелое вооружение, которым Украина сможет защищать свою землю, а также еще более жесткие международные санкции, включающие запрет на российский экспорт и газовое эмбарго", - сказал спикер украинского МИД.