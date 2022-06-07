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Відверта брехня. МЗС відреагував на нібито готовність Росії зупинитися в березні

Фото: МЗС України відреагував на вкиди російських ЗМІ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Заяви російської сторони про те, що Москва готова була припинити війну проти України ще в березні 2022 року, є відвертою брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера МЗС України Олега Ніколенка.

Зазначимо, сьогодні російське видання "Известия" опублікувало матеріал, в якому стверджує, що Москва нібито була готова зупинити війну ще в березні під час переговорів делегацій в Антальї (Туреччина). Зокрема, президент Володимир Путін нібито був готовий погодитися на нейтральний статус України з нерозповсюдженням західних гарантій на окуповані Крим і Донбас, але офіційний Київ відкликав пропозицію.

"Відверта брехня. У березні в Анталії зустрічалися Дмитро Кулеба і (міністр закордонних справ РФ, - ред.) Лавров. Єдиним питанням, яке піднімав український міністр на цій зустрічі, було відкриття гуманітарних коридорів для евакуації з Маріуполя. Але тоді Лавров зізнався, що не мав повноважень обговорювати ані це питання, ані будь-яке інше питання припинення російсько-української війни", - підкреслив Ніколенко.

За його словами, російська пропаганда готує основу для подальшої анексії захоплених районів Херсонської та Запорізької областей.

"Для деяких західних діячів, які досі вірять у діалог з Путіним, має нарешті стати зрозумілим: Росія не зацікавлена в переговорах. Росія не бажає миру. Росія прагне знищити українців", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що Путіна не зупинять загравання.

"Його зупинять РСЗВ та інше важке озброєння, яким Україна зможе захищати свою землю, а також ще більш жорсткі міжнародні санкції, що включають заборону на російський експорт і газове ембарго", - сказав спікер українського МЗС.

Нагадаємо, в матеріалі "Известий" також йдеться про те, що Росія не має наміру обговорювати питання статусу Херсонської та Запорізької областей. Нібито для Москви вони закриті, як і у випадку з Кримом і Донбасом.

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