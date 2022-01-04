UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане

Автор: Валерия Полищук

В Казахстане на фоне протестов, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа, начались перебои с мобильным интернетом. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в новым видеообращением к гражданам страны.

РБК-Украина собрало подробности событий в Казахстане.

Обращения президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей страны проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Токаев также подчеркнул, что "власть не падет", однако Казахстану нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.

Президент также пообещал учесть все законные требования протестующих.

Ситуация в Алматы

В Алматы на проспекте Республики протестующие начали громить полицейские автомобили. При этом правоохранители распылили слезоточивый газ. Над площадью стоит густой дым.

Также в район проспекта стянуты водометы.

Перебои в работе мобильного интернета

Перебои со связью наблюдаются в Алматы и других регионах Казахстана.

Операторы мобильной связи Beeline и Kcell объяснили, что перебои связаны с обеспечением антитеррористической и общественной безопасности.

"Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 закона РК "О связи" сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", - сообщает Kcell в Twitter.

При этом Beeline заявил, что перебои в сети происходят по независящим от компании причинам.

"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам", - сообщает Beeline Казахстан в Twitter.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанИнтернет