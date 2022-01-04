Країна без зв'язку і перші вибухи в Алмати: всі подробиці протестів у Казахстані

У Казахстані на тлі протестів, які спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу , почалися перебої з мобільним інтернетом. При цьому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив в новим відеозверненням до громадян країни.

Звернення президента

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням. Він закликав жителів країни проявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини і ззовні.

Токаєв також підкреслив, що" влада не впаде", проте Казахстану потрібен не конфлікт, а взаємна довіра і діалог.

Президент також пообіцяв врахувати всі законні вимоги протестувальників.

Ситуація в Алмати

В Алмати на проспекті Республіки протестувальники почали громити поліцейські автомобілі. При цьому правоохоронці розпилили сльозогінний газ. Над площею стоїть густий дим.

Також в район проспекту стягнуті водомети.

На площі Республіки в Алмати силовики застосували світлозвукові гранати.



У район стягнуті водомети, виставлені заслони. pic.twitter.com/LKrZ93TTbX - 10 квітня (@buch10_04) January 4, 2022

На площі Республіки в Алмати поліція застосувала світлошумові гранати проти демонстрантів. Вся площа в диму. pic.twitter.com/snHC3wWx65 — Մιtαuskαs (@_A_Vit_) January 4, 2022

На площі Республіки в Алмати застосований сльозогінний газ. pic.twitter.com/NiEkapfbha - М. В. М. (@F9RDegacoItONHY) January 4, 2022

Перебої в роботі мобільного інтернету

Перебої зі зв'язком спостерігаються в Алмати та інших регіонах Казахстану.

Оператори мобільного зв'язку Beeline і Kcell пояснили, що перебої пов'язані із забезпеченням антитерористичної та громадської безпеки.

"Згідно з пунктом 1-2 статті 41-1 Закону РК "Про зв'язок" зараз компетентними органами Республіки Казахстан ведуться заходи щодо призупинення роботи мереж і надання послуг зв'язку в інтересах забезпечення антитерористичної та громадської безпеки", - повідомляє Kcell в Twitter.

При цьому Beeline заявив, що перебої в мережі відбуваються з незалежних від компанії причин.

"В даний час у нас спостерігаються обмеження з наданням послуги мобільного інтернету з незалежних від компаній причин", - повідомляє Beeline Казахстан в Twitter.