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Из-за отключения котельных на Донбассе открыли 83 уголовных производства

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 12:23
Из-за отключения котельных на Донбассе открыли 83 уголовных производства Фото: отопление (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

По факту отключения котельных в Донецкой области зарегистрированы 82 уголовных производства по ст. 356 УК Украины и уголовное производство по ч. 2 ст. 384 УК.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба прем'ер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Председатель правительства обсудил 9 марта с Кириленко ситуацию с теплоснабжением на Донбассе, которая ухудшилась после того, как "Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго",

"Павел Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства по ст. 356 УК Украины и уголовное производство по ч. 2 ст. 384 УК", - говорится в сообщении.

Напомним, компания "Донецкоблгаз" 6 марта прекратила поставки газа на тепловые об'объекты Донецкой области.

Ранее компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогазу" на призыв возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании заявили, что отказываются поставлять газ, пока не решен вопрос относительно задолженности.

7 марта жителям Донецкой области в срочном порядке возобновили поставки тепла после отключения Донецкоблгазом 59 котельных. Против ведомства открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины.

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