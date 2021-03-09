Из-за отключения котельных на Донбассе открыли 83 уголовных производства

По факту отключения котельных в Донецкой области зарегистрированы 82 уголовных производства по ст. 356 УК Украины и уголовное производство по ч. 2 ст. 384 УК.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба прем'ер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

Председатель правительства обсудил 9 марта с Кириленко ситуацию с теплоснабжением на Донбассе, которая ухудшилась после того, как "Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго",

"Павел Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства по ст. 356 УК Украины и уголовное производство по ч. 2 ст. 384 УК", - говорится в сообщении.