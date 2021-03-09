ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через відключення котелень на Донбасі відкрили 83 кримінальних провадження

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 12:23
Через відключення котелень на Донбасі відкрили 83 кримінальних провадження Фото: опалення (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

За фактом відключення котелень в Донецькій області зареєстровані 82 кримінальних провадження за ст. 356 КК України та кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 КК.

Про це повідомив керівник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, передає прес-служба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

Голова уряду обговорив 9 березня з Кириленком ситуацію з теплопостачанням на Донеччині, яка погіршилась після того, як "Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго",

"Павло Кириленко повідомив, що за фактом відключення котелень зареєстровані 82 кримінальних провадження за ст. 356 КК України та кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 КК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області.

Раніше компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". У компанії заявили, що відмовляються постачати газ, поки не вирішено питання щодо заборгованості.

7 березня жителям Донецької області в терміновому порядку відновили постачання тепла після відключення Донецькоблгазом 59 котелень. Проти відомства відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство отопление
NEWS
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади