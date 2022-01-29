ru ua
Сб, 29 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отключения электроэнергии происходят из-за ремонтов перегруженных сетей, - эксперт

Новина українською →
Киев, Суббота 29 января 2022 09:18
Отключения электроэнергии происходят из-за ремонтов перегруженных сетей, - эксперт Фото: отключения электроэнергии происходят по причине ремонтов перегруженных сетей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Отключения электроэнергии, которые сейчас происходят, не связаны с веерными отключениями. Их причина - ремонты сетей и аварии из-за непогоды и увеличение нагрузки на сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в эфире "Украина 24".

Эксперт подчеркнул, что пока веерные отключения не происходят. Главные причины отключений связаны с погодными условиями, ремонтными компаниями на сетях и авариями из-за увеличения нагрузки на сети.

"В стране происходят так называемые "недотопы", когда теплокоммунэнерго подает недостаточное количество в дома по нормативу тепла, то есть энергоноситель ниже нормативов. Поэтому люди в квартирах для того, чтобы получать нормальный температурный режим вынуждены подключать электросети и отапливаться путем каминов, электрических приборов разных. И это тоже способствует тому, что увеличивается нагрузка на сети и происходят различные аварийные ситуации", - добавил Омельченко.

По его мнению, способствовать надежности работы сети будет RAB-тариф, который установили в прошлом году для облэнерго.

"Это методология установления тарифа для того, чтобы работа этих сетей была более надежной. Но нужно некоторое время, чтобы стабилизировалась работа сетей, поскольку в течение многих десятилетий ничего почти не делалось, потому что не хватало финансов. Я думаю, если эта тенденция внедрения RAB-регулирования продолжится и НКРЭКУ будет внимательно следить, чтобы компании соблюдали требования RAB-регулирования и не злоупотребляли финансовыми средствами и тратили их именно туда, куда нужно, тогда ситуация будет нормализоваться", - подчеркнул эксперт по энергетике.

Напомним, ранее исполнительный директор ГС "Умные электросети Украины" сообщил, что свет исчезает через ремонты электросетей, а не из-за "веерных" отключений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Расстрел караула в Днепре. Суд арестовал нацгвардейца
Расстрел караула в Днепре. Суд арестовал нацгвардейца
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники