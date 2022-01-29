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Відключення електроенергії відбуваються з причини ремонтів перевантажених мереж, - експерт

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Київ, Субота 29 січня 2022 09:18
Відключення електроенергії відбуваються з причини ремонтів перевантажених мереж, - експерт Фото: відключення електроенергії відбуваються з причини ремонтів перевантажених мереж (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Відключення електроенергії, які наразі відбуваються, не пов’язані з віяловими відключеннями. Їх причина - ремонти мереж та аварії через негоду та збільшення навантаження на мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка в ефірі "Україна 24".

Експерт підкреслив, що наразі віялові відключення не відбуваються. Головні причини відключень пов’язані з погодними умовами, ремонтними компаніями на мережах та аваріями через збільшення навантаження на мережі.

"В країні відбуваються так звані "недотопи", коли теплокомуненерго подає недостатню кількість в будинки по нормативу тепла, тобто енергоносій нижче нормативів. Тому люди у квартирах для того, щоби отримувати нормальний температурний режим вимушені підключати електромережі й опалюватися шляхом камінів, електричних приладів різних. І це теж сприяє тому, що збільшується навантаження на мережі і відбуваються різні аварійні ситуації", - додав Омельченко.

На його думку, сприяти надійності роботи мережі буде RAB-тариф, який встановили торік для обленерго.

"Це методологія встановлення тарифу для того, щоби робота цих мереж була більш надійною. Але потрібен певний час, щоби стабілізувалася робота мереж, оскільки протягом багатьох десятиліть нічого майже не робилося, тому що не вистачало фінансів. Я думаю, якщо ця тенденція з впровадження RAB-регулювання продовжиться і НКРЕКП буде уважно слідкувати, щоби компанії дотримувалися вимог RAB-регулювання і не зловживали фінансовими коштами й витрачали їх саме туди, куди потрібно, тоді ситуація буде нормалізуватися", - підкреслив експерт з енергетики.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор ГС "Розумні електромережі України" повідомив, що світло зникає через ремонти електромереж, а не через "віялові" відключення.

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