Отключение связи в Херсонской области оккупантами: операторы возобновляют работу сети

Вчера, 30 апреля, российские оккупанты нарушили работу мобильных операторов в Херсонской и части Запорожской областей. Сейчас проводят работы по восстановлению сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Также украинские каналы раскодированы на спутнике:

Как оставаться на связи жителям временно оккупированных территорий:

"Vodafone Украина никогда не отключает свои услуги, наоборот делает все для того, чтобы восстановить связь, где есть хоть минимальная возможность для этого. Да, этой ночью инженеры компании вновь подняли связь в Приморске и Бердянске ",- отметили в пресс-службе.

Как отмечает пресс-службу Vadofone в комментарии для РБК-Украина, во время нарушения работы сети, оккупанты начали активно распространять фейки среди местных.

"Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах", - пишет Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 30 апреля, в Херсонской и части Запорожской областей через оккупантов исчез мобильная связь.

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