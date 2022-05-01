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Отключение связи в Херсонской области оккупантами: операторы возобновляют работу сети

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 14:19
Отключение связи в Херсонской области оккупантами: операторы возобновляют работу сети Фото: операторы возобновляют работу сети в Херсонской области pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 30 апреля, российские оккупанты нарушили работу мобильных операторов в Херсонской и части Запорожской областей. Сейчас проводят работы по восстановлению сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах", - пишет Федоров.

Как отмечает пресс-службу Vadofone в комментарии для РБК-Украина, во время нарушения работы сети, оккупанты начали активно распространять фейки среди местных.

"Vodafone Украина никогда не отключает свои услуги, наоборот делает все для того, чтобы восстановить связь, где есть хоть минимальная возможность для этого. Да, этой ночью инженеры компании вновь подняли связь в Приморске и Бердянске",- отметили в пресс-службе.

Как оставаться на связи жителям временно оккупированных территорий:

  • в случае отключения связи, или же даже из интернета - можно слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью приемников;

Также украинские каналы раскодированы на спутнике:

  • спутник: Hotbird 13;
  • частота: 11 219 МГц;
  • поляризация: H (горизонтальная);
  • символьная скорость: 29 900;
  • коррекция ошибок: FEC 3/5.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 30 апреля, в Херсонской и части Запорожской областей через оккупантов исчез мобильная связь.

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