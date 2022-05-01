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Відключення зв'язку в Херсонській області окупантами: оператори відновлюють роботу мережі

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Неділя 01 травня 2022 14:19
Відключення зв'язку в Херсонській області окупантами: оператори відновлюють роботу мережі Фото: оператори відновлюють роботу мережі в Херсонській області (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 30 квітня, російські окупанти порушили роботу мобільних операторів в Херсонській та частині Запорізької областей. Наразі проводять роботи з відновлення мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах", - пише Федоров.

Як відзначає пресслужбу Vadofone у коментарі для РБК-Україна, під час порушення роботи мережі, окупанти почали активно поширювати фейки серед місцевих.

"Vodafone Україна ніколи не відключає свої послуги, навпаки робить усе для того, щоб поновити зв’язок, де є хоч мінімальна можливість для цього. Так, цієї ночі інженери компанії знов підняли зв‘язок у Приморську та Бердянську", - зазначили у пресслужбі.

Як залишатися на зв'язку мешканцям тимчасово окупованих територій:

  • у разі відключення зв'язку, або ж навіть інтернету - можна слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою приймачів;

Також українські канали розкодовано на супутнику:

  • супутник: Hotbird 13;
  • частота: 11 219 МГц;
  • поляризація: H (горизонтальна);
  • символьна швидкість: 29 900;
  • корекція помилок: FEC 3/5.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 30 квітня, в Херсонській та частині Запорізької областей через окупантів зник мобільний зв'язок.

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