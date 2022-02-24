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Отключение РФ от SWIFT пока остается вариантом, - Байден

Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пока в рамках санкций США против России за нападение на Украину Москву не будут отключать от международной платежной системы SWIFT. Однако, по его словам, такая опция остается возможной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Байдена.

"Отключать Россию от SWIFT пока не будут, хотя такая опция остается вариантом", - заявил он, добавив, что эффект от уже вводимых санкций будет сопоставим с этим.

Он также добавил, что санкции возможно не сдержат президента РФ Владимира Путина.

"Он увидит влияние санкций. Это очень ослабит его страну, поэтому ему придется принимать очень сложные решение или ослаблять себя как страну", - заявил он.

Напомним, сегодня Байден объявил о введении новых санкций против России за нападение на Украины.

Отметим, что сегодня Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".

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SWIFTДжозеф БайденСанкции против России