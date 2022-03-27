Когда отключат отопление в Киеве: названа дата

Отопление в Киеве начнут отключать уже завтра. С 28 марта будет прекращена подача тепла в жилые дома и на социальные объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова.
В частности, в документе говорится о том, что отопительный период для жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры завершится 28 марта.
Отопление в больницах, учреждениях культуры, спорта, школах и детских садах будут отключать по письменным заявках их руководителей.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за постоянных обстрелов несколько недель без тепла были сотни домов в Харькове и других городах.
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