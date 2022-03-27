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Когда отключат отопление в Киеве: названа дата

Фото: отопление в Киеве отключат 28 марта (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Отопление в Киеве начнут отключать уже завтра. С 28 марта будет прекращена подача тепла в жилые дома и на социальные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова.

В частности, в документе говорится о том, что отопительный период для жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры завершится 28 марта.

Отопление в больницах, учреждениях культуры, спорта, школах и детских садах будут отключать по письменным заявках их руководителей.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за постоянных обстрелов несколько недель без тепла были сотни домов в Харькове и других городах.

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КиевОтопительный сезон