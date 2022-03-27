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Коли відключать опалення в Києві: названо дату

Фото: опалення в Києві відключать 28 березня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Опалення в Києві почнуть відключати вже завтра. З 28 березня буде припинена подача тепла в житлові будинки і на соціальні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова.

Зокрема, в документі йдеться про те, що опалювальний період для житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури завершиться 28 березня.

Опалення в лікарнях, закладах культури, спорту, школах і дитячих садках будуть відключати за письмовими заявками їх керівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через постійні обстріли кілька тижнів без тепла були сотні будинків у Харкові та інших містах.

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КиївОпалювальный сезон