Как отказаться от кредита: разъяснение НБУ
Иногда бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а потом жизненные обстоятельства меняются и потребность в кредитных средствах отпадает. В таком случае можно отказаться от кредита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в НБУ, согласно закону Украины "О потребительском кредитовании", заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину, в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.
Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита
- Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ.
- Вернуть банку кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренные условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.
Если финансовое учреждение нарушило права, можно обратиться в Национальный банк Украины. Как можно обратиться в Национальный банк Украины:
- написать в чат-бот "НБУ контактный центр" в мессенджерах (вайбере или телеграмме);
- позвонить в контакт-центр - 0 800 505 240;
- заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ за ссылке.
Напомним, банки во время войны прекратили ипотечное и автокредитование. Во время военного положения займы предоставлялись только на текущие нужды клиентов.