Отказали тормоза: в Мексике рейсовый автобус врезался в дом, есть жертвы
В пятницу, 26 ноября, Мексике рейсовый автобус врезался в дом. В результате происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, еще 30 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milenio.
Инцидент произошел в районе Хокисинго в штате Мехико.
Основной версией дорожно-транспортного происшествия является отказ тормозной системы. Официально власти пока не озвучивали, что могло стать причиной происшествия.
На место происшествия прибыли 10 бригад скорой помощи.
Для эвакуации пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, власти задействовали два вертолета.
#ÚltimaHora— Mario C. Rodríguez (@Mario_CRM) November 26, 2021
Un camión de pasajeros presuntamente se quedó sin frenos y chocó contra una casa en el municipio de #Joquicingo, Estado de México. El hecho ocurrió en el paraje conocido como El Guarda de Guerrero y reportes preliminares apuntan que hay por los menos 50 lesionados. pic.twitter.com/I70mAcEdH3