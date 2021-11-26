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Отказали тормоза: в Мексике рейсовый автобус врезался в дом, есть жертвы

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Пятница 26 ноября 2021 21:33
Отказали тормоза: в Мексике рейсовый автобус врезался в дом, есть жертвы Фото: в Мексике рейсовый автобус врезался в дом (twitter.com/FernandoCruzFr7)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 26 ноября, Мексике рейсовый автобус врезался в дом. В результате происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milenio.

Инцидент произошел в районе Хокисинго в штате Мехико.

Основной версией дорожно-транспортного происшествия является отказ тормозной системы. Официально власти пока не озвучивали, что могло стать причиной происшествия.

На место происшествия прибыли 10 бригад скорой помощи.

Для эвакуации пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, власти задействовали два вертолета.

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