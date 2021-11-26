Відмовили гальма: у Мексиці рейсовий автобус врізався в будинок, є жертви
У п'ятницю, 26 листопада, Мексиці рейсовий автобус врізався в будинок. В результаті події загинули щонайменше 19 осіб, ще 30 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milenio.
Інцидент стався в районі Хокісінго в штаті Мехіко.
Основною версією дорожньо-транспортної пригоди є відмова гальмівної системи. Офіційно влада поки не озвучувала, що могло стати причиною події.
На місце події прибули 10 бригад швидкої допомоги.
Для евакуації постраждалих, стан яких оцінюється як важкий, влада задіяла два вертольоти.
#ÚltimaHora— Mario C. Rodríguez (@Mario_CRM) November 26, 2021
Un camión de pasajeros presuntamente se quedó sin frenos y chocó contra una casa en el municipio de #Joquicingo, Estado de México. El hecho ocurrió en el paraje conocido como El Guarda de Guerrero y reportes preliminares apuntan que hay por los menos 50 lesionados. pic.twitter.com/I70mAcEdH3