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Відмовили гальма: у Мексиці рейсовий автобус врізався в будинок, є жертви

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П'ятниця 26 листопада 2021 21:33
Відмовили гальма: у Мексиці рейсовий автобус врізався в будинок, є жертви Фото: у Мексиці рейсовий автобус врізався в будинок (twitter.com/FernandoCruzFr7)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 26 листопада, Мексиці рейсовий автобус врізався в будинок. В результаті події загинули щонайменше 19 осіб, ще 30 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milenio.

Інцидент стався в районі Хокісінго в штаті Мехіко.

Основною версією дорожньо-транспортної пригоди є відмова гальмівної системи. Офіційно влада поки не озвучувала, що могло стати причиною події.

На місце події прибули 10 бригад швидкої допомоги.

Для евакуації постраждалих, стан яких оцінюється як важкий, влада задіяла два вертольоти.

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