Отказалась признавать проблему: 38 млн данных пользователей Microsoft оказались в сети

Оказалось, что приложения Power Apps не проверяли права пользователей, в связи с чем каждый желающий имел доступ к данным других людей, которые, к слову, содержали в себе информацию относительно домашних адресов, мобильных телефонов и номеров карт социального страхования. Всего пострадали более 38 млн человек.

UpGuard обратилось к Microsoft с просьбой прокомментировать инцидент, однако компания заявила, что никаких проблем нет, поскольку приложения работают так, как и было запланировано с самого начала.

Через некоторое время пострадавшие заставили компанию включить проверку прав пользователей, которая была отключена по умолчанию.