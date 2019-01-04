ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Отказ от восстановления Насирова в должности главы ГФС ставит под вопрос эффективность судебной реформы, - эксперт

Новости » Политика    04.01.2019 - 12:26
Отказ от восстановления Насирова в должности главы ГФС ставит под вопрос эффективность судебной реформы, - эксперт
Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Ранее суд признал незаконным увольнение Насирова с поста главы ГФС

Затягивание с выполнением решения суда о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) ставит под сомнение приближение судебной системы в Украине к европейским стандартам. Об этом в комментарии журналистам заявила экс-представитель Украины в Венецианской комиссии, заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

"Я не отношусь к числу сторонников Романа Насирова, но безотносительно личности и сути дела хочу заметить: если нынешняя власть считает судебную реформу одной из своих наиболее ярких побед, то почему не торопится выполнять решение реформированного ею же суда?", - отметила она.

Она добавила, что любое судебное решение считается законным и обязательным к выполнению.

"И тем более оно является таковым после того, как судебная система стала "независимой, незаангажированной и максимально приближенной к европейским стандартам", как утверждают представители власти", - подчеркнула Ставнийчук.

Напомним, 10 декабря суд признал незаконным увольнение Насирова с поста главы ГФС. В решении говорится, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.

Министерство юстиции 19 декабря начало исполнительное производство по восстановлению Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

Суд оставил в силе меру пресечения для Продана Минюст начал производство по восстановлению Насирова
Новости Украины ГФСРоман Насиров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь