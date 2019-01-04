Відмова від відновлення Насірова на посаді глави ДФС ставить під питання ефективність судової реформи, - експерт

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Раніше суд визнав незаконним звільнення Насірова з посади голови ДФС

Зволікання з виконанням рішення суду про поновлення Романа Насирова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС) ставить під сумнів наближення судової системи в Україні до європейських стандартів. Про це в коментарі журналістам заявила екс-представник України у Венеціанській комісії, заслужений юрист України Марина Ставнійчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фокус".

"Я не належу до числа прихильників Романа Насірова, але безвідносно особистості та суті справи хочу зауважити: якщо нинішня влада вважає судову реформу однією з своїх найбільш яскравих перемог, то чому не поспішає виконувати рішення реформованого нею ж суду?" - зазначила вона.

Вона додала, що будь-яке судове рішення вважається законним і обов'язковим до виконання.

"І тим більше воно є таким після того, як судова система стала "незалежною і незаангажованою максимально наближеною до європейських стандартів", як стверджують представники влади", - підкреслила Ставнійчук.

Нагадаємо, 10 грудня суд визнав незаконним звільнення Насірова з посади голови ДФС. У рішенні йдеться, що відсторонення Насірова від виконання посадових обов'язків у березні 2017 року і його звільнення 31 січня 2018 року, були незаконними.

Міністерство юстиції 19 грудня почало виконавче провадження по відновленню Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.