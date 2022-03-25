Отказ от покупки российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев, - Тимченко

"Отказ от российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев. Так, оно приведет к росту цен на электроэнергию для населения в странах запада. Но что может быть дороже жизни детей? "- заявил глава ДТЭК.

The Times также отмечает, что украинские компании активно убеждают западный бизнес отказаться от сотрудничества с Россией, в частности от покупки российских энергоресурсов.

"Крупнейшие энергетические компании Украины призывают западный бизнес отказаться от приобретения российских энергоресурсов, поскольку каждый доллар, выплаченный России, приводит к новым жертвам и уничтожению", - говорится в статье.

Как известно, открытое письмо было подписано компанией ДТЭК, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", и системным оператором НЭК "Укрэнерго".