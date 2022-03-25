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Отказ от покупки российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Отказ цивилизованного мира от закупки российских нефти и газа позволит спасти тысячи жизней мирных жителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии The Times.

"Отказ от российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев. Так, оно приведет к росту цен на электроэнергию для населения в странах запада. Но что может быть дороже жизни детей? "- заявил глава ДТЭК.

The Times также отмечает, что украинские компании активно убеждают западный бизнес отказаться от сотрудничества с Россией, в частности от покупки российских энергоресурсов.

"Крупнейшие энергетические компании Украины призывают западный бизнес отказаться от приобретения российских энергоресурсов, поскольку каждый доллар, выплаченный России, приводит к новым жертвам и уничтожению", - говорится в статье.

Как известно, открытое письмо было подписано компанией ДТЭК, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", и системным оператором НЭК "Укрэнерго".

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Максим ТимченкоРоссийская Федерация