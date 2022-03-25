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Відмова від купівлі російських енергоресурсів допоможе зберегти життя українців, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Відмова цивілізованого світу від закупівлі російських нафти і газу дозволить врятувати тисячі життів мирних жителів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в коментарі The Times.

"Відмова від російських енергоресурсів допоможе зберегти життя українців. Так, воно призведе до росту цін на електроенергію для населення в країнах заходу. Але що може бути дорожче за життя дітей?" - заявив глава ДТЕК.

The Times також зазначає, що українські компанії активно переконують західний бізнес відмовитися від співпраці з Росією, зокрема від купівлі російських енергоресурсів.

"Найбільші енергетичні компанії України закликають західний бізнес відмовитись від придбання російських енергоресурсів, оскільки кожен долар, виплачений Росії, призводить до нових жертв і знищення", - йдеться в статті.

Як відомо, відкритий лист був підписаний компанією ДТЕК, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", та системним оператором НЕК "Укренерго".

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Максим ТимченкоРосійська Федерація