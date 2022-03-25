ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отказ от покупки российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев, - Тимченко

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 16:20
Отказ от покупки российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Отказ цивилизованного мира от закупки российских нефти и газа позволит спасти тысячи жизней мирных жителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии The Times.

"Отказ от российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев. Так, оно приведет к росту цен на электроэнергию для населения в странах запада. Но что может быть дороже жизни детей? "- заявил глава ДТЭК.

The Times также отмечает, что украинские компании активно убеждают западный бизнес отказаться от сотрудничества с Россией, в частности от покупки российских энергоресурсов.

"Крупнейшие энергетические компании Украины призывают западный бизнес отказаться от приобретения российских энергоресурсов, поскольку каждый доллар, выплаченный России, приводит к новым жертвам и уничтожению", - говорится в статье.

Как известно, открытое письмо было подписано компанией ДТЭК, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", и системным оператором НЭК "Укрэнерго".

Читайте РБК-Украина в Google News
Максим Тимченко Российская Федерация
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет