Відмова від купівлі російських енергоресурсів допоможе зберегти життя українців, - Тімченко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в коментарі The Times .

"Відмова від російських енергоресурсів допоможе зберегти життя українців. Так, воно призведе до росту цін на електроенергію для населення в країнах заходу. Але що може бути дорожче за життя дітей?" - заявив глава ДТЕК.

The Times також зазначає, що українські компанії активно переконують західний бізнес відмовитися від співпраці з Росією, зокрема від купівлі російських енергоресурсів.

"Найбільші енергетичні компанії України закликають західний бізнес відмовитись від придбання російських енергоресурсів, оскільки кожен долар, виплачений Росії, призводить до нових жертв і знищення", - йдеться в статті.

Як відомо, відкритий лист був підписаний компанією ДТЕК, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", та системним оператором НЕК "Укренерго".