Обслуживание на украинском: кого и за что будут штрафовать

Фото: магазин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Норма закона о штрафах за отказ от обслуживания на украинском языке вступила в силу с 16 января 2021 года. Предприятия всех форм собственности будут штрафовать на сумму от 5100 до 6800 гривен.

Соответствующие положения содержатся в ст. 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно закону, по факту нарушения составляется протокол. Уполномоченный по защите государственного язык выносит субъекту хозяйствования предупреждение с 30-дневным сроком на его устранение.

При повторном обнаружении нарушения в течение года субъект обязан выплатить штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 5100 до 6800 гривен.

Факт нарушения можно зафиксировать с помощью свидетелей либо на видео, аудио. После этого подать жалобу уполномоченному в вопросах защиты государственного языка, в ней указать данные заявителя, информацию о субъекте-нарушителе и приложить подтверждающие файлы.

Жалобы подаются письменно, с помощью формы на сайте или на email уполномоченного в течение полугода со дня выявления нарушения.

Напомним, закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят 25 апреля 2019 года. Однако некоторые его нормы, в т.ч. касательно использования государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отсрочкой.

Отметим, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, как действовать в случае нарушения права на обслуживание на государственном языке.