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Отказ от кириллицы несет угрозы нацбезопасности Украины, - языковой омбудсмен

Автор: Владислав Красинский

Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины. А переход на латиницу является антиукраинским выбором.

Об этом в комментарии РБК-Украина для материала "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит" заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке", - отметил он.

По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с украинцами.

"Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за приверженность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушение прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, - это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - подчеркнул Креминь.

Он добавил, что его задача по защите украинского языка подразумевает и защиту кириллицы.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил перевести украинское правописание с кириллицы на латиницу.

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Служба безопасности Украины