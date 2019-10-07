Отказ от 25% акций "Мотор Сич" вычеркнет страну из отрасли, - расследование

В случае отказа вступить во владение 25% акций "Мотор Сич" Украина не выигрывает, а получает фактическую "черную метку" и гарантию окончательной потери производства авиадвигателей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью на "Зеркале недели" "Так не доставайся же ты никому?".

По мнению автора, Украина при этом не получит контроля над предприятием и полностью лишится перспектив развития авиаотрасли, и рынков сбыта, и репутации страны, приветствующей инвестиции.

"Кто от этого выиграет? Конечно же, конкуренты, а в первую очередь — Россия и государство КНР (в лице госкорпорации AECC). Япония и США будут рады, что Украина не обеспечивает потребности потенциального противника и не сближается с ним, а ухудшает отношения (при чем нужно понимать, что это касается не только отрасли, но и всех отношений в принципе)", - считает журналист.

"Китай как государство может и не покупать наши двигатели в достаточных объемах — ничто не помешает ему даже те потребности, которые он пока не может покрыть сам, удовлетворить за счет России, правительство которой хорошо финансирует развитие двигателестроительных мощностей", - подытоживает автор материала.

Напомним, в мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом КНР Ду Вэем, где подтвердил курс страны на развитие сотрудничества с Китаем и заинтересованность в привлечении китайских инвестиций.

Позже Ду Вэй выразил уверенность в официальном визите президента Украины в Пекин для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, однако при этом не уточнил его сроков.