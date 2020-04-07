Отечественная энергетика близка к катастрофе, - Москаль

Фото: Геннадий Москаль (hsc.gov.ua)

Политик обвинил главу энергетического комитета Рады Андрея Геруса в коррупции

Отечественная энергетика близка к катастрофе, и ответственность за это должен понести председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус. Об этом написал бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Бесконтрольный импорт тока, который начался по его инициативе, привел к остановке украинских ТЭС, следствием чего стало падение спроса на украинский уголь. В то же время приближенные к Герусу импортеры тока богатеют бешеными темпами. Герус и его приспешники в Минэнерго и НКРЭКУ пытаются вмешиваться в работу энергокомпаний для того, чтобы цена на ток для устаревших ферросплавных и трубных заводов была крайне низкой. Она сейчас - самая низкая в Европе (за исключением Грузии). А они хотят еще ниже - чтобы эти частные предприятия имели сверхприбыли, а энергопредприятия (70% тока производят госкомпании) были убыточными", - написал Москаль.

По его словам, в результате этого ситуация в отечественной энергетике приближается к катастрофе. В частности, у государственного "Энергоатома" отсутствуют средства на выплату зарплат работникам, убытки тепловых электростанций за полгода импорта тока из России составляют 3,1 млрд грн, с 1 апреля в простой выведены шахты "Добропольеуголь" и "Белозерская", а также центральная обогатительная фабрика "Октябрьская", на которых работают 6,5 тысяч человек, не работает шахта "Краснолиманская" с 3 тысячами работников, долги государственной компании "Центрэнерго" превысили ее стоимость, а госпредприятие "Гарантированный покупатель" фактически является банкротом, через что предприятия возобновляемой энергетики не получили 1 млрд грн и могут остановиться

Москаль считает, что Андрея Геруса нужно срочно снять с должности председателя профильного парламентского комитета, как человека, который работает против интересов Украины, и остановить процесс уничтожения отечественной энергетики.



Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.