Отдыхайте в Северной Корее: немецкие политики за запрет виз для жителей путинской России

Дискуссия о приостановке выдачи туристических виз гражданам России набирает обороты, и ряд европейских стран уже предприняли меры. Немецкие политики призывают к всеобъемлющему регулированию на уровне ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
"Отпускные визы для россиян должны быть остановлены. Местом отдыха в путинской России должны быть не Париж и Порту, а Пхеньян и Пекин", - заявила заместитель лидера фракции "Союз" в Бундестаге Андреа Линдхольц (ХСС).
Она отметила, что речь идет о подаче четких сигналов населению России.
Депутат Европарламента Деннис Радтке (ХДС) заявил, что "невыносимо, что русские отдыхают в Европе и тратят свои деньги, как ни в чем не бывало". По его словам, любой, кто хочет остановить Путина, не должен сдаваться сейчас, а должен ввести запрет на туристические визы для граждан России.
Напомним, что в ЕС все еще не пришли к единому мнению, о необходимости введения ограничений по выдаче туристических виз гражданам России.
Отметим, по данным издания Politico, Кипр и Греция выступают против запрета на выдачу российских туристических виз.