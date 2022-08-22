Відпочивайте в Північній Кореї: німецькі політики за заборону віз для жителів путінської Росії

Дискусія про припинення видачі туристичних віз громадянам Росії набирає обертів, і ряд європейських країн вже вжили заходів. Німецькі політики закликають до всеосяжного регулювання на рівні ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
"Відпускні візи для росіян повинні бути зупинені. Місцем відпочинку в путінській Росії повинні бути не Париж і Порту, а Пхеньян і Пекін", - заявила заступник лідера фракції "Союз" в Бундестазі Андреа Ліндхольц (ХСС).
Вона зазначила, що мова йде про подачу чітких сигналів населенню Росії.
Депутат Європарламенту Денніс Радтке (ХДС) заявив, що "нестерпно, що росіяни відпочивають в Європі і витрачають свої гроші, як ні в чому не бувало". За його словами, кожен, хто хоче зупинити Путіна, не повинен здаватися зараз, а повинен ввести заборону на туристичні візи для громадян Росії.
Нагадаємо, що в ЄС все ще не прийшли до єдиної думки, про необхідність введення обмежень щодо видачі туристичних віз громадянам Росії.
Зазначимо, за даними видання Politico, Кіпр і Греція виступають проти заборони на видачу російських туристичних віз.