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Відпочивайте в Північній Кореї: німецькі політики за заборону віз для жителів путінської Росії

Фото: жителям Росії рекомендували відпочивати в Північній Кореї (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дискусія про припинення видачі туристичних віз громадянам Росії набирає обертів, і ряд європейських країн вже вжили заходів. Німецькі політики закликають до всеосяжного регулювання на рівні ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Відпускні візи для росіян повинні бути зупинені. Місцем відпочинку в путінській Росії повинні бути не Париж і Порту, а Пхеньян і Пекін", - заявила заступник лідера фракції "Союз" в Бундестазі Андреа Ліндхольц (ХСС).

Вона зазначила, що мова йде про подачу чітких сигналів населенню Росії.

Депутат Європарламенту Денніс Радтке (ХДС) заявив, що "нестерпно, що росіяни відпочивають в Європі і витрачають свої гроші, як ні в чому не бувало". За його словами, кожен, хто хоче зупинити Путіна, не повинен здаватися зараз, а повинен ввести заборону на туристичні візи для громадян Росії.

Нагадаємо, що в ЄС все ще не прийшли до єдиної думки, про необхідність введення обмежень щодо видачі туристичних віз громадянам Росії.

Зазначимо, за даними видання Politico, Кіпр і Греція виступають проти заборони на видачу російських туристичних віз.

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