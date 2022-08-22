Відпочивайте в Північній Кореї: німецькі політики за заборону віз для жителів путінської Росії

Дискусія про припинення видачі туристичних віз громадянам Росії набирає обертів, і ряд європейських країн вже вжили заходів. Німецькі політики закликають до всеосяжного регулювання на рівні ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

"Відпускні візи для росіян повинні бути зупинені. Місцем відпочинку в путінській Росії повинні бути не Париж і Порту, а Пхеньян і Пекін", - заявила заступник лідера фракції "Союз" в Бундестазі Андреа Ліндхольц (ХСС).

Вона зазначила, що мова йде про подачу чітких сигналів населенню Росії.

Депутат Європарламенту Денніс Радтке (ХДС) заявив, що "нестерпно, що росіяни відпочивають в Європі і витрачають свої гроші, як ні в чому не бувало". За його словами, кожен, хто хоче зупинити Путіна, не повинен здаватися зараз, а повинен ввести заборону на туристичні візи для громадян Росії.