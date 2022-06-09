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На отдых за границу в этом году вывезут сотни тысяч детей, - Минсоцполитики

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Украина, Четверг 09 июня 2022 09:24
На отдых за границу в этом году вывезут сотни тысяч детей, - Минсоцполитики Фото: Министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В этом году планируется организовать зарубежный отдых сотен тысяч украинских детей. Отдых будет возможным благодаря беспрецедентному уровню мировой поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Марины Лазебной.

По ее словам, в первую очередь оздоровлением и отдыхом планируется охватить более 40 тысяч детей с инвалидностью, более 100 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей и около 60 тысяч детей, родители которых являются участниками боевых действий.

"Для увеличения количества детей, которые смогут отдохнуть за границей, взаимодействовать можем одновременно с партнерами на разных уровнях. Это межправительственные договоренности, прямые коммуникации украинских и зарубежных муниципалитетов, взаимодействие с общественными и благотворительными организациями", - сказала она.

Напомним, Кабмине предусмотрели несколько решений для выплаты пенсий в труднодоступных регионах Украины.

Напомним, Украина введет переговоры с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные денежные выплаты переселенцам из наиболее уязвимых групп людей. Уже есть договоренность о 9,6 млрд гривен.

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Министерство социальной политики
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