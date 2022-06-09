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На відпочинок за кордон цьогоріч вивезуть сотні тисяч дітей, - Мінсоцполітики

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Україна, Четвер 09 червня 2022 09:24
На відпочинок за кордон цьогоріч вивезуть сотні тисяч дітей, - Мінсоцполітики Фото: Міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Цьогоріч планується організувати закордонний відпочинок сотень тисяч українських дітей. Відпочинок буде можливим завдяки безпрецедентному рівню світової підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики України Марини Лазебної.

За її словами, першочергово оздоровленням та відпочинком планується охопити понад 40 тисяч дітей з інвалідністю, понад 100 тисяч дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей та близько 60 тисяч дітей, батьки яких є учасниками бойових дій.

"Для збільшення кількості дітей, що зможуть відпочити за кордоном, взаємодіяти можемо одночасно з партнерами на різних рівнях. Це міжурядові домовленості, прямі комунікації українських та зарубіжних муніципалітетів, взаємодія з громадськими та благодійними організаціями", - сказала вона.

Нагадаємо, Кабміні передбачили кілька рішень для виплати пенсій у важкодоступних регіонах України.

Нагадаємо, Україна введе переговори з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові грошові виплати переселенцям з найбільш вразливих груп людей. Вже є домовленість про 9,6 млрд гривень.

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Міністерство соціальної політики
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