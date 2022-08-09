Отделения банков будут работать на выходных? Что говорят в НБУ

Отделения банков в Украине могут начать работу не только по будням, но и в выходные дни. В частности, таким образом в Нацбанке хотят предотвратить ажиотажный спрос на покупку и продажу валюты населением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой в эфире телемарафона.

"На сегодня мы ожидаем, что банки, для того чтобы удовлетворять граждан, начнут работу своих отделений, в том числе, в выходные дни, чтобы не было ажиотажного спроса", - отметила она.

По словам Рожковой, рынок в стране немного успокоился, а НБУ разрешил банкам предлагать больше наличной валюты населению.

Напомним, во второй половине июля Нацбанк впервые с начала войны повысил курс доллара до 36,57 гривен. До момента принятия этого решения несколько месяцев курс держали на уровне 29,25 гривен за доллар.

После такого решения НБУ курс в обменниках резко подскочил. В частности, в конце июля он превысил психологическую отметку в 41 гривну за доллар.

Учитывая ситуацию на валютном рынке Нацбанк ввел ряд правил для работы небанковских обменных пунктов. В частности, обменникам запрещено размещать информацию о курсе на табло, обслуживать клиентов без РРО и видеофиксации обменных операций.