Отбор газа из ПХГ Украины в этом году ускорился в 3,5 раза: в чем причина

Как отмечается в сообщении, показатель отбора в 3,5 раза выше, чем в прошлом году.

"Такая разница объясняется двумя факторами. Первое - сезон отбора в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом году. Второе - осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью последующей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ", - сообщили в пресс-службе.

В "Укртрансгазе" отметили, что запасы газа в 18 млрд куб. м газа на 36% меньше чем в прошлом 2020 году, который побил десятилетний рекорд по уровню сформированных запасов.

По состоянию на 1 ноября 2021 года иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 2 млрд куб. м газа. Это в 5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд куб. м.