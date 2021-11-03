ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Отбор газа из ПХГ Украины в этом году ускорился в 3,5 раза: в чем причина

Новина українською →
Украина, Среда 03 ноября 2021 13:34
Отбор газа из ПХГ Украины в этом году ускорился в 3,5 раза: в чем причина Фото: запасы газа в ПХГ Украины за октябрь сократились на 0,7 млрд кубометров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 ноября 2021 года объемы газа в подземных хранилищах Украины упали до 18 млрд куб. м. В течение октября из украинских ПХГ было физически отобрано 0,7 млрд куб. об.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Уктрансгаза".

Как отмечается в сообщении, показатель отбора в 3,5 раза выше, чем в прошлом году.

"Такая разница объясняется двумя факторами. Первое - сезон отбора в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом году. Второе - осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью последующей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ", - сообщили в пресс-службе.

В "Укртрансгазе" отметили, что запасы газа в 18 млрд куб. м газа на 36% меньше чем в прошлом 2020 году, который побил десятилетний рекорд по уровню сформированных запасов.

По состоянию на 1 ноября 2021 года иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 2 млрд куб. м газа. Это в 5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд куб. м.

Отбор газа из ПХГ Украины в этом году ускорился в 3,5 раза: в чем причина

Напомним, отбор газа из ПХГ Украины начался 4 октября. Максимум был достигнут по состоянию на утро 4 октября - 18 875,94 млн кубометров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПХГ
NEWS
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты