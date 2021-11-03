Відбір газу з ПСГ України у цьому році прискорився у 3,5 рази: у чому причина

Станом на 1 листопада 2021 року обсяги газу у підземних сховищах України впали до 18 млрд куб. м. Протягом жовтня з українських ПСГ було фізично відібрано 0,7 млрд куб. м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Уктрансгазу ".

Як зазначається в повідомленні, показник відбору в 3,5 рази вищий, ніж минулого року.

"Така різниця пояснюється двома чинниками. Перше - сезон відбору цього року розпочався на два тижні раніше, ніж минулоріч. Друге - восени компанії-нерезиденти реекспортували частину своїх запасів з метою подальшої реалізації на газовому ринку ЄС в період пікових цін на газ", - повідомили в прес-службі.

В "Укртрансгазі" зазначили, що запаси газу у 18 млрд куб. м газу на 36% менше ніж минулого 2020 року, котрий побив десятирічний рекорд за рівнем сформованих запасів.

Станом на 1 листопада 2021 іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 2 млрд куб. м газу. Це у 5 разів менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 1,6 млрд куб. м.