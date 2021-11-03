ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Відбір газу з ПСГ України у цьому році прискорився у 3,5 рази: у чому причина

Новость на русском →
Україна, Середа 03 листопада 2021 13:34
Відбір газу з ПСГ України у цьому році прискорився у 3,5 рази: у чому причина Фото: запаси газу у ПСГ України за жовтень скоротилися на 0,7 млрд кубометрів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 листопада 2021 року обсяги газу у підземних сховищах України впали до 18 млрд куб. м. Протягом жовтня з українських ПСГ було фізично відібрано 0,7 млрд куб. м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Уктрансгазу".

Як зазначається в повідомленні, показник відбору в 3,5 рази вищий, ніж минулого року.

"Така різниця пояснюється двома чинниками. Перше - сезон відбору цього року розпочався на два тижні раніше, ніж минулоріч. Друге - восени компанії-нерезиденти реекспортували частину своїх запасів з метою подальшої реалізації на газовому ринку ЄС в період пікових цін на газ", - повідомили в прес-службі.

В "Укртрансгазі" зазначили, що запаси газу у 18 млрд куб. м газу на 36% менше ніж минулого 2020 року, котрий побив десятирічний рекорд за рівнем сформованих запасів.

Станом на 1 листопада 2021 іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 2 млрд куб. м газу. Це у 5 разів менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 1,6 млрд куб. м.

Відбір газу з ПСГ України у цьому році прискорився у 3,5 рази: у чому причина

Нагадаємо, відбір газу з ПСГ України розпочався 4 жовтня. Максимум був досягнутий станом на ранок 4 жовтня - 18 875,94 млн кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПХГ
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти