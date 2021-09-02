Отбивали авиаудары с помощью "Буков": на юге Украины состоялись учения

На одном из полигонов боевой подготовки, что на юге Украины, военные провели учения по противовоздушной обороне. Во время тренировок солдаты отбивали авиаудары условного противника с привлечением ЗКР "Бук" и "Оса".

"Во время тренировки зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Оса" и С-300 отработали ряд задач по противовоздушному прикрытию группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме максимально приближенном к боевому", - говорится в сообщении.

Отмечено, что учения имели цель повысить слаженность в работе боевых расчетов.

Так, в ходе практической фазы учений, военные отработали средства наведения на цели воздушного противника, тренировались наносить врагу ответный огонь, а также учились прикрывать важные государственные объекты.