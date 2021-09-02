ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Отбивали авиаудары с помощью "Буков": на юге Украины состоялись учения

Новина українською →
Четверг 02 сентября 2021 10:39
Отбивали авиаудары с помощью "Буков": на юге Украины состоялись учения Фото: на юге Украины состоялись военные учения (mil.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На одном из полигонов боевой подготовки, что на юге Украины, военные провели учения по противовоздушной обороне. Во время тренировок солдаты отбивали авиаудары условного противника с привлечением ЗКР "Бук" и "Оса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВС Украины.

"Во время тренировки зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Оса" и С-300 отработали ряд задач по противовоздушному прикрытию группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме максимально приближенном к боевому", - говорится в сообщении.

Отмечено, что учения имели цель повысить слаженность в работе боевых расчетов.

Так, в ходе практической фазы учений, военные отработали средства наведения на цели воздушного противника, тренировались наносить врагу ответный огонь, а также учились прикрывать важные государственные объекты.

ВІДБИТТЯ ПОВІТРЯНОГО НАПАДУ На одному з полігонів бойової підготовки, що на півдні країни, особовий склад...

Posted by Командування об'єднаних сил ЗС України on Wednesday, September 1, 2021

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Вооруженные силы Украины ЗРК
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена