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Відбивали авіаудари за допомогою "Буків": на півдні України відбулись навчання

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Четвер 02 вересня 2021 10:39
Відбивали авіаудари за допомогою "Буків": на півдні України відбулись навчання Фото: на півдні України відбулись військові навчання (mil.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На одному з полігонів бойової підготовки, що на півдні України, військові провели навчання з протиповітряної оборони. Під час тренувань солдати відбивали авіаудари умовного противника із залучення ЗКР "Бук" та "Оса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗС України.

"Під час тренування зенітно-ракетні комплекси "Бук", "Оса" та С-300 відпрацювали низку завдань із протиповітряного прикриття угрупування військ та важливих об’єктів інфраструктури в режимі максимально наближеному до бойового", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що навчання мали на меті підвищити злагодженість в роботі бойових розрахунків.

Так, в ході практичної фази навчань, військові відпрацювали засоби наведення на цілі повітряного противника, тренувалися завдавати ворогу вогонь у відповідь, а також навчалися прикривати важливі державні об’єкти.

ВІДБИТТЯ ПОВІТРЯНОГО НАПАДУ На одному з полігонів бойової підготовки, що на півдні країни, особовий склад...

Posted by Командування об'єднаних сил ЗС України on Wednesday, September 1, 2021

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