Звільнений з піратського полону екіпаж судна Stevia повернувся до України
До України повернулися шестеро українських моряків, які були звільнені з полону нігерійських піратів. Їх захопили на судні Stevia в грудні 2020 року.
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.
Повідомляється, що до країни повернулися моряки Олександр Соручан, Семен Резніченко, Костянтин Андрєєв, Олександр Коровкін, Владислав Чебан і В'ячеслав Сандеровський.
Моряки розповіли, що їх утримували в джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів.
"Це було страшно. Навколо тебе - двадцять осіб з автоматами цілодобово", - сказав один з моряків.
Президент Володимир Зеленський запропонував направити українців до лікарні "Феофанія" на кілька днів.
Нагадаємо, звільнити український екіпаж судна Stevia вдалося наприкінці січня. Про захоплення корабля стало відомо 19 грудня. Судно, яке належить албанській компанії, було захоплене в Гвінейській затоці.
До цього в грудні до України повернулися двоє громадян, яких з 2017 року утримували в Іраку. Вони були викрадені в серпні 2017 року в іракському місті Сулейманія.